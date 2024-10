Novo programa do Combate terá Wanderlei Silva como convidado na estreia

O programa também conta com a participação do jornalista Marcelo Alonso em depoimento por vídeo, também abordando a paixão do público japonês pelos ídolos do MMA brasileiro.

O 'Papo Cruzado' é uma coprodução do Combate com a Mixer Filmes. Werdum e Kéfera vão sempre receber convidados de diversas áreas para discutir temas do cotidiano relacionados ao mundo das lutas e artes marciais. A primeira temporada tem direção de Daniel Billio e conta com 20 episódios que vão ao ar semanalmente, sempre às segundas-feiras, e terão reprises nas sextas seguintes no sportv3. A estreia está marcada para as 19h (horário de Brasília) no Combate.