TV Palmeiras passa de 91 milhões de views e bate recorde anual no YouTube

Vivo na briga pelo título brasileiro em campo, fora dele o Palmeiras está comemorando uma marca importante a mais de dois meses do fim de 2024: já bateu seu recorde anual de audiência no YouTube, batendo 91,1 milhões de visualizações na plataforma e superando as 91 milhões de todo o ano passado, maior marca até então.

A TV Palmeiras também lidera o ranking de audiência entre os clubes no YouTube em 2024, seguido de perto pelo canal do Flamengo, a Fla TV, que já fez 80 milhões, outra marca expressiva, e pelo Corinthians com seus 66,4 milhões. Atlético-MG (51,9 milhões) e Vasco (44,1 milhões) completam o top-5, de acordo com dados obtidos pela coluna.

A média do canal do Palmeiras no YouTube é de 309 mil views por dia, contra 265 mil do Flamengo. Confira abaixo o ranking dos 10 times mais bem colocados na audiência de YouTube.