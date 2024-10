ESPN começa nova temporada da NBA com promessa de 300 horas ao vivo

A Disney mantém também a tradição da exclusividade da rodada especial de Natal, com cinco jogos em sequência no dia 25 de dezembro, começando às 14h com San Antonio Spurs x New York Knicks, seguindo às 16h30 com Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks, passando para Philadelphia 76ers x Boston Celtics às 19h, avançando com o duelo Los Angeles Lakers x Golden State Warriors, às 22h, e fechando com Denver Nuggets x Phoenix Suns, já a partir das 0h30 do dia 26.

Na soma dos mais de 120 jogos da temporada regular, Copa da NBA, Play-In, All-Star Weekend, finais da Conferência Oeste e da NBA, os canais ESPN e Disney+ poderão entregar mais de 180 exibições.

O Boston Celtics, atual campeão, já tem garantidas 18 transmissões na ESPN. O Los Angeles Lakers, destaque com LeBron James, vai aparecer 20 vezes na temporada regular. O Golden State Warriors, com Stephen Curry, terá 18.

O time dos canais ESPN é formado pelos narradores Ari Aguiar, Matheus Suman, Vinícius Moura e Camilla Garcia, além dos comentaristas Guilherme Giovannoni, Zé Boquinha, Helen Luz e Leonardo Sasso.

Além da ESPN/Disney+, a NBA é transmitida no Brasil também pelo streaming Amazon Prime Video, além do serviço de streaming oficial NBA League Pass, que vende as transmissões completas.