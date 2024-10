Sportv lidera audiência na TV paga com semifinais da Copa do Brasil

As transmissões e os programas especiais nas semifinais da Copa do Brasil colocaram o sportv na liderança da TV por assinatura no último fim de semana. O canal pago da Globo exibiu os jogos entre Vasco e Atlético-MG, no sábado (19), e Corinthians e Flamengo, no domingo (20), com pré-jogo especial e também o 'Troca de Passes' diretamente dos estádios onde as partidas foram realizadas.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, o sportv alcançou mais de 7,5 milhões de pessoas com a programação especial e mais o jogo de sábado. Só o jogo que terminou em empate em 1 a 1 e que garantiu o Galo na decisão foi visto por 6,5 milhões na soma com o Premiere, que exibiu a mesma transmissão. Foi o sexto jogo mais visto do ano na TV por assinatura, garantindo a liderança geral desta mídia ao sportv. Os dois canais da Globo tiveram 90% de participação entre os canais esportivos.

No domingo, quando teve a concorrência também da TV Globo transmitindo para todo o Brasil o duelo entre Corinthians e Flamengo, empate sem gols que classificou o time carioca para a decisão, o alcance total ficou em 4,9 milhões de pessoas nos programas especiais e no jogo exibido por sportv e Premiere. Só o jogo foi visto por 2,8 milhões. O sportv novamente liderou a TV paga com 60% mais audiência que o segundo colocado.