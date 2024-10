ESPN renova contrato com o narrador Rogério Vaughan: 'Estou muito feliz'

A ESPN renovou contrato com o narrador Rogério Vaughan, que está no canal desde 1999, completou 25 anos de casa nesta temporada e agora acertou um vínculo por mais dois anos com a Disney.

Vaughan tem sido uma das principais vozes da emissora nas transmissões de competições como a Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Inglês e Espanhol, entre outros eventos, ocupando o posto de número 1 da casa desde a saída de Paulo Andrade para a Globo no começo do ano.

"Estou muito feliz em renovar com a ESPN e dar continuidade nesse trabalho que vem sendo desenhado ao longo da minha trajetória profissional", disse Rogério Vaughan, que atua nas transmissões dos canais na TV paga e também do Disney+ no streaming.