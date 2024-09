SBT alcança liderança e recorde com classificação do Corinthians na Sula

O SBT também comemorou um aumento de cinco pontos percentuais na participação de mulheres na audiência do jogo, mesmo índice registrado de crescimento nas classes sociais A e B, além de dois pontos nas classes D e E.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Foi a quarta vez em duas semanas que o SBT alcançou a liderança no Ibope em São Paulo, com os dois jogos entre Corinthians e Fortaleza, nas terças-feiras, e com duas edições do 'Show do Milhão', agora apresentado por Patrícia Abravanel dentro do 'Programa Silvio Santos' nas noites de domingo.

A Copa Sul-Americana ainda segue no SBT com as transmissões de uma das semifinais (ida e volta) e da grande final, marcada para Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro. O Corinthians aguarda a definição de seu adversário no duelo entre Racing-ARG e Athletico Paranaense. O Brasil tem ainda o Cruzeiro como representante, e o time mineiro saiu em vantagem nas quartas de final ao bater o Libertad-PAR por 2 a 0 fora de casa. Furacão e Raposa jogam amanhã às 21h30 (horário de Brasília).