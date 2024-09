Corinthians domina Fortaleza com Memphis garçom e vai à semi da Sula

Memphis Depay jogou por pouco mais de 30 minutos e deixou novamente uma boa impressão. Os treinadores pouparam alguns titulares pensando no Brasileirão. Ramón Díaz não começou com Fagner, Matheus Bidu, Charles e Rodrigo Garro. Vojvoda deixou Titi, Kuscevic, Hércules, Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero no banco.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Memphis Depay em ação durante Corinthians x Fortaleza, duelo da Sul-Americana Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

O Timão enfrentará Athletico ou Racing na semifinal. O Furacão venceu por 1 a 0 na Ligga Arena e tem a vantagem do empate para o duelo de quinta-feira no Estádio Presidente Perón.

O Corinthians voltará a campo no domingo para enfrentar o São Paulo, pelo Brasileirão, no Mané Garrincha. O Fortaleza receberá o Cuiabá, no mesmo dia. Os jogos são válidos pela 28ª rodada do torneio nacional.

Nas semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Corinthians agora busca se afastar do Z4. O Timão é o 17º. O Fortaleza, na terceira colocação, agora foca apenas na briga pelo título.

Primeiro tempo morno

A etapa inicial foi de poucas emoções na Neo Química Arena. Com 2 a 0 de vantagem, o Corinthians se expôs um pouco e neutralizou as principais jogadas do Fortaleza.