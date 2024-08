Brasil vai precisar de Marta contra os EUA, diz comentarista do sportv

"Não podemos também nos desconectar do jogo. O time americano acredita até o último minuto. A cabeça precisa estar no lugar, além de uma marcação forte e agressiva, como fizemos na semifinal. Precisamos tentar aproveitar mais as finalizações e tomar muito cuidado com a bola aérea, que é um ponto forte delas, mas eu acredito muito que a gente pode conquistar esse título. A gente está com consistência para conquistar esse título", completou.

Brasil e EUA jogam às 12h (horário de Brasília) no sábado pela medalha de ouro. O jogo terá transmissões da TV Globo, sportv e CazéTV.