Teo José se diz 'realizado' após deixar SBT e explica saída do canal

Quando o SBT fechou a compra da Libertadores, pouco tempo depois, Teo José foi contratado de vez pelo canal de Silvio Santos e deixou a Fox. Era a segunda passagem pelo Sistema Brasileiro de Televisão.

"Eu estive entre 1995 e 2000, quando nós revolucionamos as transmissões da Fórmula Indy/Mundial, foi um sucesso de audiência e faturamento. E agora eu me sinto realizado em ter ajudado e ter sido um pilar do esporte do SBT", disse Teo à coluna.

Teo José disse que foi explicado pela emissora que há poucas perspectivas no momento em termos de novos direitos de transmissão. O canal contratou em setembro do ano passado o narrador Cleber Machado e já tinha em seu elenco também Luiz Alano.

"É uma emissora da qual eu gosto muito. Saí em comum acordo. Eu fico feliz. Se a minha saída ajudar a manter empregos, eu também fico feliz", disse o narrador, em menção às questões financeiras.

O narrador agora mira novas oportunidades também em outras plataformas. Teo citou iniciativas como a narração da Libertadores Feminina de 2023 nos jogos do Palmeiras para o site Nosso Palestra, e o Mundial de Handebol na operadora de streaming Zapping, como alguns dos exemplos de trabalhos que já vem realizando.

No SBT, Teo José narrou nesta segunda passagem as Libertadores de 2020, 2021 e 2022, todas elas com finais brasileiras nos títulos do Palmeiras contra Santos e Flamengo, e do Flamengo contra o Athletico Paranaense. Narrou também as finais da Champions League de 2022 e 2023. A Copa América Feminina do ano passado, com título do Brasil, foi outro evento que teve a voz do narrador no canal.