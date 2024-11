'Tem coisas que só acontecem com o Botafogo' muda de sentido em 2024

Imagine este cenário. Um time entra em campo para a primeira final de Libertadores da sua história. A partida começa. Um atleta importante é expulso aos 40 segundos. Nem começou e a equipe já está com um a menos. Dizem que tem coisas que só acontecem com esse clube.

Ninguém faz substituições. Aos 35, o artilheiro em desvantagem arruma um gol improvável. Desvantagem numérica, vantagem no placar. Cinco minutos depois, esse mesmo atacante surge como um raio nas costas do oponente e é derrubado pelo goleiro dentro da área.

Aos 44 está 2 a 0. Para o time jogando com dez. A torcida do time jogando com onze grita: Eu acredito!