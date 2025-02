Pior que o Botafogo: Textor dá vexame no Nilton Santos

Não bastasse a má fase do time, o Glorioso agora precisa conviver com os chiliques cada vez piores de seu dono. Diante de mais uma atuação pavorosa da equipe, contra o Racing, o estadunidense esbravejou, ameaçou arremessar o casaco no chão e entrou para o camarote absolutamente furioso.

Detalhe: lá dentro, estava o recém-contratado técnico português Renato Paiva. Ótima impressão para quem assume um trabalho sob enorme pressão, com retrospecto modesto e pouquíssimo tempo para colocar a casa em ordem.

O atual campeão brasileiro e da Libertadores ainda não competiu neste ano. Ficou em nono no fraco campeonato carioca. Tomou um passeio do Flamengo na Supercopa e uma lavada ainda pior do Racing, na Recopa, com 4 a 0 no agregado e um total de dois chutes no gol somando as partidas em Buenos Aires e no Rio de Janeiro.