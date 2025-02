Mais um jogo ruim: quando vão acabar as desculpas para preservar Neymar?

Por outro lado, tudo que ele toca vira ouro. Depois de sua apresentação no Santos, a equipe derrotou o São Paulo, sob o chamado "efeito Neymar". Ele nem sequer estava na Vila Belmiro — afinal, precisava descansar da viagem —, mas os colegas venceram imbuídos do seu espírito campeão.

Classificação e jogos Paulista

Esta foi, aliás, a última vitória do Peixe desde o retorno do Príncipe. Com ele em campo, o time ainda não marcou. Na estreia contra o Botafogo-SP, tomou o empate depois que o craque entrou no intervalo e não conseguiu retomar a liderança do placar mesmo com um a mais.

Mas era seu primeiro jogo.

Contra o Novorizontino, zero a zero, com 75 minutos do atacante como titular, errando tudo que tentou: dribles, desarmes, finalizações.

Mas estava calor.

Ontem, no clássico Alvinegro, quem brilhou foi Yuri Alberto. E Memphis Depay. E Garro.