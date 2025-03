Fifa finalmente decide investir no futebol de clubes feminino

Depois de uma sequência de edições bem-sucedidas da Copa do Mundo das mulheres, a Fifa resolveu investir também no futebol de clubes feminino. A partir de 2026, a entidade realizará dois tipos de Mundiais: um menor, no modelo do antigo masculino, e um maior, no modelo do Super Mundial, a cada quatro anos (o primeiro acontecerá em 2028).

Os detalhes estão aqui, na matéria da colega Beatriz Cesarini.

Em relação ao masculino, nossos clubes terão uma vantagem significativa. Na edição anual, os times da Conmebol e da Uefa entrarão nas semifinais. Ou seja, sul-americanas não perdem o privilégio que nos acostumamos a ter no masculino e europeias não ganham a barbada de chegar só para a final.