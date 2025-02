O que falta ao Palmeiras?

A equipe de Abel Ferreira teve a chance de reassumir sua autonomia no Paulistão. Com o empate da Ponte Preta, ao Alviverde bastava uma vitória contra o São Paulo para tomar a segunda colocação do grupo da Macaca e controlar o próprio destino. Não deu.

Assim como no clássico em casa contra o Corinthians, o Palmeiras teve o domínio do jogo, mas não o do placar. Simplesmente não conseguiu transformar domínio em tentos. Flaco López forçou Rafael a fazer uma grande defesa e foi só. Uma partida tenebrosa entre um time que parecia não querer jogar e outro que não sabia como marcar gols. Na prática, dois times ineficazes e inofensivos.

Se este cenário não parece triste o suficiente — precisar secar Ponte e São Bernardo para não ser eliminado ainda na fase de grupos, no ano da busca pelo tetra inédito —, o clube ainda perdeu Maurício, com uma luxação no ombro. Assim, o Departamento Médico da Academia passa a abrigar o artilheiro da temporada, a maior contratação do ano até agora (Paulinho), o cara que nunca se lesionava (Felipe Anderson) e aquele que mal tocou na bola (Bruno Rodrigues). Flaco não engrena. Rony foi embora. Estêvão vai no meio do ano.