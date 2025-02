Bahia e Corinthians estreiam: o que significa começar na pré-Libertadores?

No Parque São Jorge, também não se encontra lamentação. O Timão olhou nos olhos da Série B, esteve à beira do precipício, diante de um calendário vazio e trágico em 2025. Armou uma remontada histórica e foi parar na Libertadores. Quem se importa em qual fase?

O Vasco também estreia hoje, na Copa do Brasil, contra o União Rondonópolis. O clube do Mato Grosso escolheu mandar o jogo em Cariacica, oferecendo aos rivais cariocas a chance de praticamente jogar em casa. É ideal estar na primeira fase da competição? Não. É melhor do que não estar, para quem há tantos anos vive perigosamente? Com certeza.

Tudo é questão de perspectiva. Para quem vai todo ano e de quem se espera no mínimo o máximo o tempo inteiro, as fases preliminares podem parecer menores, um estorvo, um risco desnecessário. Para quem viu o abismo de perto, chegar é lucro.

Também vale lembrar que, depois de derreter no Brasileiro de 2023 e terminar na quinta posição, o Botafogo precisou começar a Libertadores de 2024 na mesma 2a fase em que Bahia e Corinthians iniciam agora. O resto é história.

