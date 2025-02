Vitor Roque e Palmeiras: agora vai ou pode cair um meteoro?

Palmeirenses e viciados em futebol agarraram-se ao lance a lance dessa história como quem não tem história melhor para acompanhar. Tudo virou notícia. Até o que não era. Na falta de reforços ou grandes campeonatos em andamento, toda a energia dos adictos — e dos jornalistas que disso vivem — concentrou-se de maneira ferrenha no drama entre o jovem atacante que não vingou na Europa e o clube que prometeu deixar sua torcida mais calma.

Se há um palmeirense calmo agora, desconheço. Mas tudo indica que o desfecho será positivo e Leila Pereira concluirá a contratação do atleta mais caro da história do futebol brasileiro, com algo em torno de 145 milhões de reais, fora bônus. Um jogador que, neste momento, é reserva do Bétis e completamente preterido pelo Barcelona.

Vitor Roque é mais esperança que realidade, é mais fumaça que fogo, é mais barulho que bola, é mais manchete do que qualquer outra coisa. Potencial ele sempre teve. Resta saber se reencontrará a alegria de jogar e justificará todo esse dramalhão em torno de sua contratação.

A menos que caia um meteoro. Que pode ser agora. Ou mais tarde.

Siga Alicia Klein no Instagram

Leia todas as colunas da Alicia aqui