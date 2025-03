São Paulo se prepara para desculpa ou vitória heroica contra Palmeiras

O problema é que os argumentos não se sustentam. Há um movimento, liderado entre outros por Lucas, que tenta eliminar do Brasil os gramados sintéticos. Justo. Mas não é de agora e não vai mudar agora. Fazer drama em torno da semifinal do Paulista é, no mínimo, oportunismo.

Reclamar da data também não muda em absolutamente nada o futuro do Tricolor na competição. De fato, sábado e domingo são dias mais nobres para o futebol. Segunda é um dia meio bunda. O que isso influencia no desempenho da equipe, no entanto?

Haverá show no Allianz Parque no sábado, o que impede a realização da partida no final de semana. A diretoria do São Paulo entende bem o que é não ter seu estádio disponível.

A dúvida hoje é apenas se acreditam de fato em alguma das coisas que dizem ou se estão conscientemente armando o cenário para uma derrota justificável ou uma vitória heroica, contra tudo e contra todos.

