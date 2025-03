Alicia: Gols de Rony no Atlético não tornam negócio ruim para Palmeiras

A mensagem do chefe chega no vestiário. Quando ele [Ednaldo] dá essa declaração e torna tudo inseguro, isso chega no vestiário de uma maneira que o jogador fala: 'Por que eu vou respeitar esse cara [Dorival]? Ele não vai ser meu chefe na próxima convocação'.

PVC

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Corinthians: PVC revela erros cruciais na defesa e no meio em derrota

Buracos na lateral da defesa e inferioridade numérica no meio-campo foram os principais problemas do Corinthians na derrota diante do Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores, afirmou Paulo Vinícius Coelho.

Quando você faz uma linha de cinco, não pode [deixar] entrar no meio, como o Carabali entrou no lance do pênalti e o Corozo entrou o jogo inteiro. Você amplia a linha da grande área para evitar esse tipo de jogada pelos lados. O Corinthians se fechou, mas não protegeu os lados.

PVC