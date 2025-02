Com pouco brilho e torcida, Palmeiras sobrevive à base das crias

O empate não bastava e os comprometidos fanáticos presentes no Allianz Parque precisaram esperar até os 30 da etapa final para acreditar na sobrevivência do sonho do tetra. Em um lance de escanteio batido por Estêvão, Murilo cabeceou, Luighi escorou para a área e Facundo empurrou para a rede meio de coxa, meio de joelho. Uma vitória à vista, sem qualquer tranquilidade com os contra-ataques do Botafogo.

O Verdão precisou do brilho de outra joia para alcançar a tranquilidade no placar, aos 39. Em jogada de Naves, Veiga e Ríos, a bola encontrou Luighi fora da área e a Cria meteu uma bomba no ângulo adversário. Outro golaço.

O atual tricampeão precisa agora secar o São Bernardo e a Ponte Preta, além de impreterivelmente vencer o Mirassol no domingo. É uma situação triste para quem tem dominado o torneio há tanto tempo. É um futebol triste para quem almeja tanto no ano. É pouco para quem tem tanto dinheiro. Mas o Palmeiras vive, por ora. De novo, escorado no talento dos jovens que desenvolve na Academia.

