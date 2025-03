Estêvão: a melhor e a pior notícia do Palmeiras

A partida avançava lenta, pontuada por pequenos lampejos do brilho da Cria, incluindo um drible de corpo em Pará, meio de costas, e um chute que obrigou o goleiro Alex Alves a fazer uma defesa difícil.

Aos 46, do nada, dominou com classe outra bola de López e, de novo, deixou Pará na saudade. Sem o bote, avançou até o bico da área e chapou de pé direito no canto da meta do São Bernardo. Quase sem esforço: 2 a 0.

No segundo tempo, Alves saiu a caçar borboletas e tomou o terceiro. López cabeceou, sem pular, um ótimo cruzamento de Richard Ríos e fechou a conta: 3 a 0. Aos 19, Estêvão ainda marcou mais um, mas o lance acabou anulado por um minúsculo impedimento.

O Tigre do ABC pouco ameaçou a equipe de Abel Ferreira. Dentro de casa, pareceu aceitar a derrota e deixou a joia mostrar por que já está vendida para o Chelsea por mais de 350 milhões de reais.

Ressurgido das cinzas no Paulistão, o Palmeiras está classificado mais uma vez. Tem elenco. Trouxe Paulinho. Conseguiu até Vitor Roque. As boas notícias dominam o noticiário alviverde. Em breve, porém, não haverá Estêvão. Como não haverá outros como ele, por mais do que alguns meses. Sorte dos gringos.

Pelo menos, a gente tem o carnaval. E a Fernanda Torres.