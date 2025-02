Grama sintética: jogadores precisam agir como adultos para ser ouvidos

Os clubes com gramado sintético fizeram esta opção por motivos diversos: modelo comercial de operação com muitos shows e eventos, falta de sol, qualidade do piso, mal planejamento do estádio. Logo, não haveria para eles uma solução única e de curto prazo.

Do outro lado, são cada vez mais raros os bons gramados naturais no Brasil. O calor e as chuvas progressivamente inclementes não ajudam em nada.

Os sintéticos são inspecionados e autorizados pela Fifa anualmente. Os demais, não. Joga-se como estiverem. Em qualquer condição. Ah, mas na Europa conseguem ter bons gramados naturais. Sim, como tantas outras coisas que há na Europa e não conseguimos replicar aqui por questões climáticas, geográficas e, sobretudo, financeiras.

Lógico que poderia ser melhor. Lógico que a CBF poderia intervir nas suas competições e subsidiar a manutenção para clubes menores, evitando situações como a da partida entre Atlético-MG e o Tocantinópolis, disputada ontem em algo que mal pode ser caracterizado como um pasto. Lógico que dá para avaliar uma transição de médio prazo.

O que não dá é para marmanjos que faturam milhões por ano se colocarem publicamente de maneira tão ingênua e pontual. Onde estão os argumentos? As propostas? Onde estavam eles nos casos de racismo? Nas discussões de calendário? Nos casos graves de violência contra a mulher? Na falta de pagamento de salários dos colegas?

Siga Alicia Klein no Instagram