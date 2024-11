O motivo simples que levou à vitória do Botafogo sobre o Palmeiras

Ah, os profetas do passado. Os engenheiros de obra pronta. Nada como identificar um problema depois que ele já aconteceu.

Classificação e jogos Brasileirão

Aos arautos, pergunto: podemos garantir que as alterações de Abel teriam dado errado com Marcos Rocha em campo? E se a arbitragem não tivesse marcado equivocadamente o escanteio que originou o primeiro gol do Botafogo? E se Gregore não tivesse errado a jogada ensaiada e ficado livre, sem querer, para abrir o placar? E se Rocha não fosse expulso? E se Luiz Henrique fosse, pela cotovelada em Rony?

Esse elenco mal montado, cheio de atacantes incompetentes e com uma defesa que toma "esse tipo de gol", é vice-líder com chance de título, além do melhor ataque e da terceira melhor defesa. Claro, não venceu ninguém do G5 neste ano e definitivamente não apresenta um jogo vistoso, mas de alguma forma segue na briga pelo tri.

Não é fácil explicar o Palmeiras de 2024, admito.

Fácil é explicar a vitória de ontem. O Botafogo foi mais eficiente, aproveitando as oportunidades que se apresentaram e demonstrando a força mental que tanto se cobrava. Até o que deu ruim (saída de Bastos) deu bom (entrada de Adryelson). Sim, o clube de John Textor montou um elenco melhor e com mais atletas decisivos, responsáveis pelo melhor futebol do continente na temporada.

Tudo isso significou, até agora, uma vantagem de apenas três pontos sobre o rival paulista. O saldo do ano segue em aberto.