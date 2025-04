Anthony Edwards decide e Wolves ficam a uma vitória de eliminar o Lakers

Pelo lado dos Lakers, Luka Doncic também teve uma atuação expressiva, terminando com 38 pontos. Já LeBron James registrou mais um duplo-duplo em sua carreira, com 27 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, além de 3 roubos de bola e 3 tocos.

A partida também foi marcada pelo desgaste físico do time de Los Angeles na reta final. O técnico JJ Redick optou por manter os mesmos cinco jogadores durante todo o segundo tempo, algo inédito nos playoffs desde pelo menos 1998. Apesar da estratégia ousada e da boa vantagem construída no terceiro quarto, os Lakers caíram de rendimento no último período, acertando apenas 5 de 18 arremessos e sofrendo a virada.

Polêmicas com a arbitragem também marcaram o fim da partida. Na reta final, Doncic caiu após contato com Jaden McDaniels, mas o lance não foi marcado como falta. Pouco depois, LeBron James teve uma jogada de contestação transformada em falta após revisão do vídeo, o que permitiu que Edwards ampliasse a vantagem dos Wolves na linha de lance livre.

Agora, a série retorna a Los Angeles para o Jogo 5, que acontece nesta quarta-feira (30). Em desvantagem de 3 a 1, o Lakers joga pela sobrevivência: precisa vencer para forçar o sexto jogo e manter viva a chance de classificação. Em caso de nova vitória do Wolves, a equipe garante sua vaga na próxima fase dos playoffs, sacramentando a eliminação de LeBron, Doncic e companhia.