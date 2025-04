Corinthians e Campinas vencem e se classificam para a Copa LBF

Unimed bate Maringá e sobe para 4º

Fora de casa, o Unimed Campinas bateu o Maringá por 68 a 55, em confronto realizado no interior paranaense. A equipe campineira dominou o placar desde o início e teve atuação inspirada da italiana Sangalli, que anotou 22 pontos e distribuiu 13 assistências.

Se o Campinas conquistou vaga no G4, as paranaenses por sua vez se complicaram na parte de baixo da tabela. Com a nona derrotada em dez jogos no turno, o Maringá segue na vice-lanterna, mas a duas vitórias de distância para o Cerrado - último time na zona de classificação.

Com os resultados, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e Unimed Campinas são os quatro classificados para a Copa LBF. Agora, o Corinthians volta à quadra no dia 7 de maio para enfrentar justamente o Unimed Campinas, em duelo que terá transmissão pelo YouTube do LiveBasketballBR e pelo GE EPTV. Já o Ourinhos estreia no segundo turno da LBF no sábado (3), contra o próprio Campinas.