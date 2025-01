Grizzlies viram no fim e vencem Rockets pela NBA

Foi com emoção, mas o Memphis Grizzlies ficou com a vitória no duelo contra o Houston Rockets pela NBA 2024/2025. Em jogo de altos e baixos das duas equipes, os Grizzlies cresceram nos minutos finais e triunfaram por 120 a 119 na madrugada desta sexta-feira (31).

Visitantes no confronto, os Rockets dominaram as ações na maior parte da partida. A equipe texana ditou o ritmo no primeiro tempo e foi ao intervalo vencendo por 66 a 56. O time da casa começou a reação no terceiro período e conseguiu diminuir a diferença para 96 a 92.

Os Grizzlies até viraram o placar no início do último quarto, mas logo em seguida sofreram oito pontos consecutivos de Dillon Brooks e voltaram a ficar longe no placar. Mesmo assim, a equipe de Memphis continuou acreditando e contou com a inspiração de Jaren Jackson Jr. para virar e vencer o jogo. O ala-pivô anotou nove pontos nos cinco minutos finais de partida, marcando os últimos cinco pontos da equipe. Ele ainda registrou quatro rebotes e quatro assistências no jogo.