Flamengo bate Franca e vai à final da Copa Super 8

A liderança no placar deixou o Flamengo mais confortável na partida. Assim, a equipe carioca explorou bem os contra-ataques para pontuar e também forçou o limite de faltas de Franca. Com isso, a vantagem aumentou significativamente e a diferença ficou em 31 pontos.

Shaquille Johnson e Ruan Miranda foram os dois maiores pontuadores do Flamengo, com 18 e 17 pontos respectivamente. Já Alexey Borges ficou perto de um triplo-duplo, registrando 13 pontos, sete rebotes e 10 assistências. Do outro lado da quadra, Sesi Franca Basquete George De Paula foi o jogador mais pergioso do Sesi Franca, com 16 pontos e seis rebotes.