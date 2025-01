Dennis Schröder assume o protagonismo e Warriors bate Jazz

Vitória importante para o Golden State Warriors pela NBA 2024/2025. Jogando em casa, no Chase Center, o time de São Franciso derrotou o Utah Jazz por 114 a 103, na madrugada desta quarta-feira (29). Sem Curry, que ficou fora do jogo para tratar de uma tendinite no joelho, a responsabilidade para comandar o setor ofensivo dos Warriors ficou com Dennis Schröder. O armador alemão correspondeu dentro de quadra e registrou 23 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e três roubos de bola.

Pela 12ª vez consecutiva na atual temporada, Gui Santos e recebeu minutos de jogo pelo técnico Steve Kerr. Um pouco mais apagado desta vez, o brasileiro anotou sete pontos, seis rebotes, duas assitências e um roubo de bola em 21 minutos em quadra.

Já pelo lado do Utah Jazz, Collin Sexton foi o grande destaque da equipe. O armador foi o cestinha da partida com 30 pontos, tendo 63.2% de aproveitamento nos arremessos.