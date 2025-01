Franca tem começo impositivo e elimina Pinheiros do Super 8

Conduzido por Didi e Georginho, o Sesi Franca confirmou vaga na semifinal da Copa Super 8 ao eliminar o Pinheiros neste domingo (26). Jogando no ginásio Pedrocão por ter terminado o turno do NBB 2024/25 com melhor campanha, o time dirigido pelo técnico Helinho teve começo impositivo diante de sua torcida e anulou o rival em duelo válido pelas quartas de final do torneio. Os francanos despacharam o clube pinheirense por 91 a 59, com o ala Didi como cestinha da partida, com 18 pontos. Agora entre os quatro melhores, o Franca enfrenta o Flamengo, que eliminou o Vasco da Gama.

Didi foi o maior pontuador do Sesi Franca com nove de seus 18 pontos em bolas de três pontos. Além dele, mais três atletas francanos alcançaram dois dígitos na pontuação, com os alas estadunidenses David Jackson e Hinkle com 12 e o ala/armador Georginho com 11. Do lado do Pinheiros, somente o armador estadunidense David Sloan teve pontuação relevante, fechando com os mesmos 18 pontos de Didi. O volume de jogos dos comandados de Helinho foi bem superior em comparação com os atletas dirigidos pelo técnico Vitor Galvani, com 182 pontos tentados contra apenas 150.

O domínio coletivo prevaleceu nos fundamentos do jogo. Em arremessos de dois pontos, o Sesi Franca conferiu 21 cestas contra 20 do Pinheiros. Já nas bolas de três, a diferença foi ainda maior, com 14 a 3 em cestas, liderança de 42 a 9. Em rebotes, os francanos ganharam por 37 a 34. E, em assistências, a soberania dos donos da casa foi gigantesca, com 25 passes decisivos contra apenas 13. David Jackson foi o líder em assistências com sete. Os comandados de Helinho terminaram o confronto com 121 de eficiência. Já os visitantes fecharam com somente 55.