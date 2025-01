Davis brilha e Lakers vencem Warriors fora de casa

Teve clássico californiano na noite deste sábado (26) na NBA. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentaram em São Francisco. Os visitantes venceram a partida por 118 a 108 em uma grande atuação do pivô Anthony Davis que terminou a partida com 36 pontos e 13 rebotes. O brasileiro Gui Santos entrou em alguns momentos em quadra pelos Warriors e anotou quatro pontos.

O primeiro tempo da partida foi equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. No intervalo, os Lakers lideravam o placar por 59 a 58. O time de Los Angeles cresceu na segunda metade da partida, com a efetividade no ataque crescendo para mais de 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Dessa forma, os Lakers foram ampliando a vantagem até chegar nos 15 pontos na metade do último quarto. O Golden State Warriors até diminuiu a diferença no placar, mas não conseguiu a virada

Números do jogo

Anthony Davis foi o grande destaque da partida. O pivô foi o cestinha da partida com 36 pontos e ainda teve 13 rebotes, três assistências e três roubadas de bola. LeBron James foi o segundo maior pontuador dos Lakers, com 25 pontos, cinco rebotes e 12 assistências. Do lado do Golden State Warriors, Andrew Wiggins foi o cestinha do time com 20 pontos. Stephen Curry, que fez um bom primeiro tempo, saiu zerado na segunda metade da partida e terminou com apenas 13 pontos.