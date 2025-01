Gui Santos faz a melhor marca na carreira em derrota dos Warriors

Gosto amargo! Com 16 pontos, melhor marca na carreira na NBA, Gui Santos brilhou, mas não conseguiu impedir a derrota do Golden State Warriors para o Sacramento Kings. A partida desta madrugada de quinta-feira (23) teve o placar favorável aos mandantes de 123 a 117. Além da grande pontuação, o brasileiro registrou cinco rebotes e duas assistências.

Após ter sido 'escanteado' no início da temporada, Gui Santos parece ganhar cada vez mais a confiança do comandante dos Warriors, Steve Kerr. O brasileiro esteve em quadra nos últimos nove jogos do time, sendo, inclusive, titular em um deles. Mas apesar da sequência, Gui Santos também tem motivos para querer mais minutos.

Na partida de hoje, por exemplo, o brasileiro foi o principal destaque da arrancada dos Warriors no segundo quarto, que deixou o time em vantagem de 65 a 48. No entanto, o ala foi esquecido pelo treinador e só voltou ao jogo no final do terceiro período, com o jogo empatado em 85 a 85. De lá, Gui Santos praticamente não saiu mais de quadra e foi novamente um dos destaques da equipe, anotando um bola tripla importantíssima para deixar os Warriors na liderança em 107 a 104.