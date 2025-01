Estrela Vermelha, de Yago, vai mal e perde para 17º na Euroliga

No terceiro quarto, a pontuação da partida ficou mais distribuída. O Estrela Vermelha diminuiu a diferença no placar, porém não conseguiu extingui-lá. O Maccabi Tel-Aviv terminou o quarto triunfando por 67 a 59 e depois fechou a partida com um 85 a 73.

Yago dos Santos esteve em quadra por apenas 16 minutos, contribuindo para a equipe sérvia com cinco pontos, um rebote e três assistências. Por fim, John DiBartolomeo (EUA - Maccabi) e Milos Teodosic (Sérvia - Estrela Vermelha) foram os maiores pontuadores da partida, com 15 marcados.

TABELA

Com a derrota, o Estrela Vermelha deixou de chegar no top-3 da Euroliga. A equipe permanece na 5ª colocação, com 13 vitórias. Já do lado vitorioso, o Maccabi Tel-Aviv, que vinha de quatro derrotas seguidas no campeonato, chegou na sua sexta vitória, mas se manteve em 17º.