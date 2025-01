Denver Nuggets vence e Nikola Jokic faz (outro) triplo-duplo

Na madrugada desta quarta-feira (22), o Denver Nuggets encarou o Philadelphia 76ers e venceu, por 144 a 109, com show de Nikola Jokic. O sérvio de 2,11 metros saiu da partida com 27 pontos anotados, 13 rebotes e 10 assistências, o que fez com que chegasse ao seu 19º triplo-duplo na temporada.

O que torna esse número ainda mais impressionante é que ele foi conquistado em 37 partidas, ou seja, o pivô atingiu os dois dígitos nos três principais fundamentos em metade das vezes que entrou em quadra nesta edição. Ele chegou também ao quarto triplo-duplo consecutivo jogando apenas os três primeiros períodos.

Sua média também é quase um triplo-duplo, já que ele tem cerca de 30,1 pontos por partida, 13,2 rebotes e 9,9 assistências.