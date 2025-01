Kamilla Cardoso marca 15 em vitória tranquila do Shanghai

Kamilla Cardoso foi mais uma vez fundamental para vitória do Shanghai Swordfish no Campeonato Chinês de basquete feminino (WCBA). Nesta terça (21), a brasileira ajudou o time a derrotar o vice-lanterna da competição, o Xinjiang, por 90 a 54 e foi a maior pontuadora do seu time, com 15 pontos.

Kamilla não repetiu atuação de gala que lhe garantiu 40 pontos contra o Zhejiang Golden Bulls, mas a pivô ajudou o Shanghai a construir vantagem desde o primeiro quarto, com placar de 29 a 9. A vantagem continuou por toda a partida, com o time indo para o intervalo com 47 a 26 e depois finalizando jogo com sólidos 90 a 54.

Com 15 pontos, Kamilla Cardoso foi a maior pontuadora do Shanghai, anotando também 7 rebotes e 6 assistências em 27 minutos jogados. Entretanto, a maior pontuadora da partida foi a porto-riquenha Arella Guirantes, do Xinjiang, que fez 23 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Uma boa estatística do time anfitrião foram os sucessos dos arremessos de três, em que 10 caíram em 20 tentativas. Pelo lado do Xinjiang, apenas quatro de 18 chances entraram.