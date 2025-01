Warriors sofre, mas arranca vitória sobre Wizards pela NBA

Foi sofrido, mas o Golden State Warriors confirmou a vitória sobre o Washington Wizards pela NBA 2024/2025. O time de São Francisco jogou em casa, no Chase Center, e triunfou por 122 a 114, neste sábado (19). Após ter sido titular na partida anterior, Gui Santos voltou a ter bons minutos em quadra. O brasileiro não brilhou, mas ajudou com três rebotes, duas assistências e um roubo de bola.

O grande destaque da vitória ficou com Andrew Wiggins, que anotou 31 pontos, 11 rebotes e quatro assistências. Já Stephen Curry, principal estrela da equipe, registrou 26 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Por outro lado, Jordan Poole, ex-Warriors, teve uma das grandes atuações da carreira e marcou 38 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Este foi o 21º triunfo do Golden State Warriors em 41 jogos da atual temporada da NBA. O time de São Francisco agora tem a mesma campanha que Sacramento Kings e Phoenix Suns na 9ª colocação da Conferência Oeste. Enquanto isso, o Washington Wizards conheceu a sua 34ª derrota em 41 jogos e se mantém com a pior campanha do Leste e no geral.