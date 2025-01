Damiris Dantas anota duplo-duplo, mas Botas sofre virada

Damiris Dantas teve mais uma atuação de gala na Liga Turca de basquete feminino neste domingo (19). A brasileira foi a principal jogadora do Botas durante o confronto contra o Mersin pela 15ª rodada da temporada regular. Apesar do duplo-duplo anotado, Damiris viu seu time "derreter" após o intervalo e perder de virada por 77 a 73.

Com 23 pontos marcados e 37 minutos em quadra, Damiris Dantas foi a cestinha do jogo ao lado de Lliaana Rupert. Damiris teve 50% de aproveitamento em seis arremessos triplos, enquanto marcou cinco das oito cestas duplas que tentou. A brasileira ainda teve um desempenho de destaque na defesa, pegando nove dos seus 11 rebotes no setor defensivo. Por fim, completou sua atuação com quatro assistências distribuídas.

As coisas pareciam ter começado bem para o Botas na partida. As duas primeiras parciais da equipe foram positivas e o time de Damiris construiu uma vantagem de dois dígitos no placar antes do intervalo. No entanto, a equipe amassou aro no terceiro período e só marcou 8 pontos, enquanto viu Mersin virar o jogo na parcial e confirmar a vitória no último quarto.