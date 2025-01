Kamilla Cardoso faz recorde na temporada na vitória do Shanghai

Na manhã deste sábado (18), o Shanghai, time chinês da brasileira Kamilla Cardoso, conquistou mais uma vitória pela WCBA (Women's Chinese Basketball Association), ao superar o Zhejiang Golden Bulls em uma partida emocionante. O placar final foi de 113 a 107, resultado que mantém o Shanghai na 7ª colocação da tabela, consolidando sua campanha na temporada. A brasileira teve uma grande atuação, fazendo sua melhor performance individual na China, com 40 pontos e 17 rebotes e 9 assistências, ficando próxima de anotar um triplo-duplo.

No primeiro quarto, o Shanghai começou forte, marcando os primeiros 10 pontos da partida, mas não conseguiu manter o ritmo e ficou atrás no placar, encerrando o período em 22 a 29. No segundo quarto, a equipe chegou a reduzir a diferença para apenas 2 pontos, porém o Zhejiang Golden Bulls manteve a liderança e fechou a primeira metade do jogo com uma vantagem de quatro pontos, em 51 a 55.

Momento da virada

Na volta do intervalo, o Shanghai, time de Kamilla Cardoso, conseguiu diminuir a diferença e chegou a empatar o placar em 57 a 57. No entanto, o adversário retomou o controle e voltou a abrir vantagem, marcando 68 a 61. Na reta final, o Shanghai empatou novamente e, apesar de estar atrás nos pontos seguintes, conseguiu impedir o Zhejiang Golden Bulls de ampliar a diferença, virando o jogo e encerrando o quarto em 78 a 75.