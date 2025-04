Minas bate Paulistano e fecha temporada regular do NBB

Com chave de ouro! Foi assim que o Minas concluiu sua participação na temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta segunda-feira (14), a Tempestade derrotou o Paulistano fora de casa por 76 a 66 em seu último compromisso na primeira fase.



Em 34 partidas disputadas, o Minas conquistou 29 vitórias e apenas cinco derrotas. Com 85.3% de aproveitamento, a equipe mineira garantiu a primeira colocação da primeira fase com a sua melhor campanha na história do NBB.



"Muito feliz com a forma que fechamos a fase de classificação e com o que a gente está construindo nessa temporada. Uma vitória fora de casa, contra um adversário difícil, e que acho que resgatamos um pouco da nossa essência, conseguindo jogar um pouco mais em transição. Agora é recuperar os atletas que estão vindo de lesão, focar e voltar todas as atenções para os playoffs, onde sabemos que serão testes difíceis", analisou o técnico Léo Costa.

Wini Silva foi o cestinha da partida com 16 pontos, nove rebotes e duas assistências. Hollowell e Scott Machado também se destacaram, terminando com mais de dois dígitos na pontuação. Do lado do Paulistano, Brunão fez 14 pontos e terminou como destaque ofensivo da equipe.

Agenda

Enquanto o Minas aguarda a definição de seu primeiro adversário nos playoffs, o Paulistano vai se preparar para sua última partida na temporada regular do NBB. Atualmente na 12ª posição com campanha 14-19, o time vai receber o Brasília na quinta-feira (17), às 19h30.