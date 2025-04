NBA: Gui Santos projeta decisão contra Grizzlies por vaga em playoffs

O Golden State Warriors, de Gui Santos, vai precisar passar pelo Play-In para chegar aos playoffs da temporada 2024/25 da NBA. Para garantir a vaga, a equipe californiana precisa superar o Memphis Grizzlies nesta terça-feira, às 23h (horário de Brasília), no Chase Center. A partida, com transmissão ao vivo pelo Prime Video, coloca frente a frente dois times que terminaram a temporada regular com campanhas idênticas (48 vitórias e 34 derrotas), mas com vantagem dos Warriors, que fecham em sétimo lugar na Conferência Oeste.

Peça importante da rotação do técnico Steve Kerr, o ala brasileiro projetou o duelo como uma verdadeira decisão. "É uma final. É decisão. Não tem nada mais importante nesse momento, nada em que a gente pense mais agora que não seja vencer o Memphis em casa e avançar aos Playoffs", afirmou.

Gui destacou o fator casa como um trunfo para os Warriors. "Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, e a cabeça está toda nesse jogo. Temos um adversário duríssimo, não podemos cometer erros bobos, precisamos ter atenção o tempo todo", alertou o jogador.