Marcelinho Huertas anota duplo-duplo na vitória do Tenerife

Em jogo válido pelas quartas de final da Champions League de basquete masculino, o Tenerife de Marcelinho conquistou sua segunda vitória. Nesta quarta-feira (16), o time do brasileiro superou o italiano Tortona por 77 a 64. Com o resultado, a equipe garantiu vaga nas semifinais, onde enfrentará o turco Galatasaray.

Ambos do Tenerife, o cestinha da partida foi o pivô Giorgi Shermadini, com 23 pontos e 9 rebotes, seguido pelo brasileiro Marcelinho Huertas, que anotou um duplo-duplo com 16 pontos e 13 assistências.

De forma geral, as equipes mantiveram um duelo equilibrado durante toda a partida, sem que nenhuma delas conseguisse abrir uma diferença significativa no placar. Com leve superioridade no início, o Tenerife encerrou o primeiro quarto vencendo por 25 a 19. No entanto, a equipe caiu de rendimento no segundo período, marcando apenas 11 pontos, enquanto o Tortona manteve a consistência ofensiva, anotou 19 e foi para o intervalo em vantagem.