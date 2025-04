Time de Splitter bate Real Madrid e vai aos playoffs da Euroliga

FIRST SEASON IN THE EUROLEAGUE?



PLAYOFFS ✅ @ParisBasketball pic.twitter.com/xWNQS4KdWX — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2025

Estreando como head coach de um clube, Tiago Splitter conseguiu excelente campanha com o Paris na temporada regular. Apesar da queda de rendimento na reta final, o time conquistou 19 vitórias em 34 partidas para garantir o 8º lugar. Com a classificação desta terça-feira, o Fenerbahçe será o adversário dos playoffs.

Última chance para Yago

Além do banco de reservas, o Brasil também esteve representado dentro de quadra no play-in da Euroliga. Do outro lado da chave, Yago dos Santos defendeu as cores do Estrela Vermelha contra o Bayern de Munique. Em sete minutos de ação, o Monstrinho não conseguiu marcar pontos, mas pegou quatro rebotes e deu uma assistência na derrota por 97 a 93. Dessa forma, o Estrela Vermelha foi eliminado.