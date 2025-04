Mayra Caicedo é cestinha em quarta vitória do Mesquita na LBF

O Mesquita chegou a sua quarta vitória na primeira fase da Liga de Basquete Feminino (LBF). Nesta segunda-feira (14), a equipe do Rio de Janeiro derrotou o Maringá fora de casa por 80 a 48, com Mayra Caicedo sendo o principal destaque ofensivo.

O Mesquita contou com uma noite inspirada de Mayra Caicedo, cestinha e eleita a melhor em quadra. A armadora marcou 19 pontos, pegou nove rebotes e com 32 de eficiência. "Foi uma grande vitória do nosso time. Iniciamos a partida super bem, fizemos um bom primeiro quarto, o segundo não foi da mesma forma, mas no terceiro e quarto seguimos avançando e continuando a melhorar", disse.



Com a quarta vitória em sete partidas da LBF, o Mesquita alcançou 11 pontos e ocupa a sexta colocação. Por outro lado, o Maringá já soma seis derrotas na competição e só venceu a estreia contra o Blumenau, em março. O time paranaense ocupa a vice-lanterna com oito pontos.

O próximo compromisso do Mesquita na LBF está marcado para esta quarta-feira (16), quando visita o Ourinhos, às 19h30 (de Brasília). O Maringá só retorna à quadra no sábado (19) contra o São José fora de casa. A bola vai subir às 18h (de Brasília).