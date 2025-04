Após marco dos 600 jogos, Alex compara Bauru atual com campeão de 2017

Único remanescente do elenco campeão do NBB, Alex Garcia acredita que o atual grupo do Bauru Basket pode se espelhar na superação da campanha de 2017 para repetir feito. A declaração veio no embalo de um marco histórico para o clube: os 600 jogos completados pelo Dragão no NBB.



"São grupos bem diferentes. Aquele elenco era mais experiente, com um núcleo de atletas que vinha jogando junto há um bom tempo. Mas, independentemente da idade e de entrosamento, a entrega e o compromisso dentro de quadra que temos hoje são do mesmo nível", afirmou o capitão bauruense. "Foi um título que ficou marcado pelas viradas nos playoffs. Então podemos nos inspirar nesse poder de superação para encarar essa reta final", lembrou o ala-armador.



A data foi celebrada com uma ação especial da fornecedora Penalty, que confeccionou uma camisa exclusiva usada por Alex, homenageando a trajetória do time na elite do basquete nacional.



Não por acaso, o "Brabo" foi o escolhido para vestir o uniforme simbólico. Referência técnica e líder do elenco, Alex participou de 334 das 600 partidas do Dragão no NBB, sendo o único jogador remanescente do título nacional conquistado na temporada 2016/2017. "Pra mim é uma honra muito grande. Carregar esse número simbólico, a camisa 600, é um reflexo dessa caminhada de mais de 10 temporadas vestindo a camisa do Bauru. Como capitão, agradeço por poder representar dentro de quadra o compromisso, a entrega e o amor que os outros atletas, a comissão e o staff têm por esse clube e por essa cidade", afirmou.

A peça usada na partida será posteriormente autografada e leiloada. O valor arrecadado será destinado à entidade assistencial Casa da Esperança, de Bauru - garantiu o clube com exclusividade ao UOL.



Presente em todas as edições do NBB desde a criação da competição, o Bauru Basket é uma das seis equipes que nunca ficaram fora da elite. Para Alex Garcia, esse histórico coloca o Dragão entre os principais nomes do basquete brasileiro. "O Bauru está entre os grandes, sem dúvidas. Somos tricampeões estaduais, bicampeões nacionais e três vezes campeões continentais. No NBB, somos um dos poucos times que chegou, no mínimo, às quartas de final da competição em todas as edições. Mais do que resultados, isso mostra constância e competitividade. Quem vive o dia a dia do basquete nacional sabe que o Bauru tem um nome muito respeitado e uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil", destacou.



Além disso, até hoje, apenas cinco equipes levantaram o troféu de campeão nacional ao final da temporada, entre elas o Dragão.



A equipe vem de derrota diante do Flamengo, mas ainda tem dois compromissos na fase regular antes de entrar nos playoffs. O foco agora é garantir a melhor colocação possível e ajustar o time para o mata-mata. "Sabíamos que esse jogo contra o Flamengo era importante, mas não temos tempo pra lamentar. Precisamos estar focados, corrigir os erros e manter o que estamos fazendo de bom. O grupo é jovem, mas tem qualidade. Na temporada passada surpreendemos muita gente ao chegar na semifinal. O objetivo é entrar com a mentalidade certa e brigar de igual para igual com as equipes favoritas ao título novamente", projetou o capitão.