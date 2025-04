Sesi Franca encerra primeira fase com vitória diante do Flamengo

O Sesi Franca encerrou sua campanha na primeira fase do NBB (Novo Basquete Brasil) em grande estilo. Nesta terça-feira (15), o atual tricampeão nacional recebeu o Flamengo no Ginásio Pedrocão e venceu pelo placar de 97 a 91.

A vitória desta terça-feira também mantém uma sequência positiva de 14 jogos no NBB. O Franca fechou a primeira fase com o terceiro lugar, somando 25 triunfos em 34 partidas. Apesar do revés, o Flamengo manteve a vice-liderança com campanha de 26-8.

Didi Louzada foi o cestinha da partida. O camisa 0 do Sesi Franca deixou a quadra com 21 pontos anotados, convertendo três bolas triplas. Georginho e David Jackson marcaram 17 pontos cada um, enquanto Hinkle fez 11 pontos vindo do banco e Lucas Dias 10 pontos.