Primeiras "finais" do Play-In garantem mais dois times nos Playoffs da NBA; confira Raio-X dos envolvidos

Se doze equipes já carimbaram suas participações nos Playoffs da temporada 2024/25 da NBA, oito ainda brigam pelas quatro vagas remanescentes, no sistema de Play-In. Na noite desta terça-feira (15), dois confrontos já garantem os primeiros classificados partindo desta etapa. Orlando Magic e Golden State Warriors recebem, respectivamente, as equipes do Atlanta Hawks e do Memphis Grizzlies, podendo usar o fator casa para se garantir na fase seguinte.

Conferência Leste

O Magic chega como 7º colocado da Conferência Leste após uma temporada prejudicada por lesões de suas principais peças: Banchero, Wagner e Suggs. Mesmo assim, sustentou uma das melhores defesas da liga. O problema está no ataque: é o pior entre os 20 times da pós-temporada e depende fortemente do aproveitamento de três. O retrospecto é claro: 12-2 quando acerta 15 ou mais bolas do perímetro, mas 5-29 quando fica abaixo de 10.

Do outro lado, o Hawks, oitavo, mantêm a esperança nas mãos de Trae Young, que brilha nos momentos decisivos. A ausência de Suggs facilita sua vida, e a defesa fraca de Atlanta pode ser compensada pelo volume ofensivo se Young estiver em boa noite.