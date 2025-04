Com Gui Santos discreto, Warriors garante Playoffs graças a astros

Com Gui Santos discreto e show da dupla Curry e Butler, o Golden State Warriors bateu o Memphis Grizzlies no Chase Center por 121 a 116, se garantindo como sétimo classificado da Conferência Oeste aos Playoffs. Na próxima fase, compromisso será contra o Houston Rockets, segundo na temporada regular, em uma melhor de 7 jogos.

Gui Santos esteve longe de suas melhores atuações saindo do banco, mas ajudou a equipe com três pontos e três rebotes no período em que esteve em quadra.

Com 38 pontos de Butler e 37 de Curry, a dupla combinou para 75 dos 121 pontos da equipe, sendo os principais responsáveis da vitória do time de São Francisco individualmente. O entrosamento entre os dois, selado com um abraço simbólico após a partida, mostrou que o reforço vindo na janela de transferências mudou o patamar da equipe e a colocou entre os favoritos da edição. "Ele é diferente", resumiu Draymond Green, ao comentar o impacto de Butler no time.