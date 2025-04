Hortência lamenta alienação de atletas brasileiros e cita Neymar e Ronaldos

Eu já pedi algumas vezes para atletas: 'Olha, estamos aprovando uma lei assim, você não quer postar?'. E eles negam. Não fazem. O esporte mexe muito com o sentimento do povo brasileiro. E isso é uma agenda positiva

A gente não tá pedindo nada pra nós — a gente tá pedindo pelo esporte. Não estamos pedindo dinheiro. Estamos pedindo seriedade. Estamos pedindo transparência

A Rainha do basquete hoje faz parte da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (Cacob). Ela luta por políticas públicas e leis esportivas.

Como jogadora, Hortência é a maior cestinha da seleção brasileira feminina, com 3.160 pontos. Tem como principais conquistas o título mundial de 1994, a medalha de ouro no Pan de Havana, em 1991, e a prata nos Jogos de Atlanta, em 1996.