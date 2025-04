Sesi Araraquara leva susto no fim, mas bate Cerrado na LBF

Ninguém para o Sesi Araraquara na Liga de Basquete Feminino 2025 (LBF). O time dirigido pelo técnico Fabio Appolinario enfrentou adversidades nos dois últimos períodos, quando fez menos pontos que o Cerrado Basquete, mas ganhou por 75 a 69. O confronto aconteceu no ginásio ASCEB, em Brasília (DF), e a equipe mandante levou a vitória por causa do bom desempenho nos dez minutos iniciais, quando abriu vantagem no marcador. A ala/pivô Evelyn fez 24 pontos e acabou como cestinha. Além disso, ela pegou dez rebotes, fechando com duplo-duplo e 28 de eficiência.

Invicto e imbatível

Com esses números expressivos, Evelyn foi eleita a craque do jogo e ganhou o Troféu MVP. "A gente tinha que arrumar algumas coisas e conseguiu fazer isso no segundo tempo e sair daqui com a vitória. Estou muito feliz e o meu resultado individual é de toda equipe. Fizemos uma partida fenomenal hoje", disse Evelyn. O Sesi Araraquara permanece imbatível na LBF, com oito vitórias em oito confrontos. A equipe paulista está no topo da competição com 16 pontos, um a mais que o Sampaio, vice-líder. O próximo desafio do líder será nesta quinta-feira (17), às 19h30, contra rival do Maranhão, segundo.