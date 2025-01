Shai brilha e OKC Thunder vence revanche contra o Cleveland Cavaliers

E teve revanche na NBA. Depois do Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste, vencer o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste, na quarta-feira passada (8), foi a vez do OKC dar o troco. Na noite de hoje (16), jogando em casa no Paycom Center, o Thunder não deu chances ao Cavs e venceu com sobras, por 134 a 114.

Destaque mais uma vez foi o canadense Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 42 pontos, além de 3 rebotes e 8 assistências.

Desses pontos, apenas 5 foram de lances livres. Com 18 vitórias nas últimas 20 partidas, Shai soma 665 pontos nesse período, o que dá uma média de pouco mais de 33 por jogo.