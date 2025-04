Sesi Franca amassa o Vasco e garante terceiro lugar do NBB

O Sesi Franca vai terminar a temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil), no mínimo, na terceira colocação. Nesta quinta-feira (10), os tricampeões do torneio derrotaram o Vasco da Gama por 96 a 66 no Ginásio Pedrocão. Em outras partidas da noite, O Corinthians bateu a Unifacisa e o Pinheiros derrotou o Fortaleza.

A vitória do Rolo Compressor veio com um amasso no segundo tempo. Os donos da casa imprimiram um ritmo forte nas duas últimas parciais e aproveitaram os erros dos vascaínos para deslanchar no placar. Uma noite inspirada para o jogo coletivo do Sesi Franca. Isso porque seis jogadores terminaram a partida com dois dígitos na pontuação. Wesley foi o cestinha com 17 pontos. Georginho e Didi vieram logo depois, ambos com 16 pontos. David Jackson, Corvalan e Lucas Dias anotaram 11 pontos cada um.

Somando 23 triunfos em 32 jogos, o time paulista fincou os pés com o terceiro lugar da fase classificatória. Duas vitórias à frente está o Flamengo, com o segundo lugar. Com quatro jogos restantes, os francanos ainda buscam a vice-liderança.