Minas vence última partida em casa antes de playoffs do NBB

O Minas chegou a sua 28ª vitória na temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). Em duelo contra o Botafogo na Arena UniBH, a Tempestade venceu por 97 a 59. Ainda nesta quarta-feira (9), o União Corinthians bateu o São José, enquanto o Caxias derrotou o Mogi na prorrogação.

Arengo foi o cestinha da partida com 18 pontos anotados. O jogador do Minas ainda contribuiu com mais dois rebotes. Além dele, outros quatro atletas da Tempestade terminaram com dois dígitos na pontuação. Foram eles: Wini Silva (17), Rafa Mineiro (11), Scott Machado (11), Rodríguez (10) e Fernando (10).

Garantido na liderança da temporada regular, o Minas defende uma invencibilidade de 10 partidas no NBB. Este foi o último confronto na Arena UniBH antes da equipe mineira disputar os playoffs. Os próximos confrontos acontecem na capital paulista, contra São Paulo e Paulistano.